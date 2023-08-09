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«Челси» выбрал нового капитана на сезон-2023/2024

Капитанскую повязку в составе «пенсионеров» получил воспитанник клуба. 
09 августа 2023 19:14
автор: Глеб Шевяков

Роль капитана в «Челси» на предстоящий сезон была отведена защитнику команды Рису Джеймсу. Об этом сообщает пресс-служба синих.

Ранее капитанскую повязку в лондонском клубе носил 38-летний бразилец Тьяго Силва.

«Я провел в «Челси» почти всю свою жизнь. Я пришёл сюда, когда мне было шесть и прошёл тяжелый путь через академию клуба. Двигаться дальше и стать капитаном клуба – потрясающее чувство для меня и моей семьи!», – заявил 23-летний футболист.

Напомним, Джеймс является воспитанником академии «Челси». Всего за основную команду лондонцев он провёл 147 матчей, отличился 11 забитыми мячами и отдал 20 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

источник: ФК «Челси»
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