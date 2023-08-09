«Зенит» играет вничью с «Крыльями Советом» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России

Завершился первый тайм матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Игра проходит на «Солидарность Арене» в Самаре.

Отметим, что первая половина встречи прошла без голов – 0:0.

В первом тайме гости больше владели мячом (58 на 42) и нанесли больше ударов (3-2), однако уступили хозяевам по количеству ударов в створ ворот (0-1).

Добавим, по итогам 1-го тура Кубка России «Зенит» располагается на первой строчке в группе С, имея в своём активе три очка. «Крылья Советов» идут на третьей позиции без очков.