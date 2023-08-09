Представитель Халка высказался о возможности футболиста вернуться в «Зенит»

Представитель форварда «Атлетико Минейро» Халка, Аказ Феллегер сообщил, что его клиент вряд ли вернётся в «Зенит» в ближайшее время.

37-летний игрок играл в составе петербуржцев на протяжении четырёх лет (2012-2016).

«Халк буквально несколько дней назад продлил контракт с «Атлетико Минейро» до окончания 2026 года. Сейчас его возвращение в Россию маловероятно, но кто знает, что будет дальше? — приводит слова Феллегера Metaratings.ru.

Добавим, в текущем сезоне Халк в составе «Атлетико Минейро» принял участие в 40 играх, отличился 22 забитыми мячами и отдал пять ассистов. Будучи игроком «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.