ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Представитель Халка высказался о возможности футболиста вернуться в «Зенит»

Бразилец покинул стан сине-бело-голубых в 2016 году. 
09 августа 2023 19:41
автор: Глеб Шевяков

Представитель форварда «Атлетико Минейро» Халка, Аказ Феллегер сообщил, что его клиент вряд ли вернётся в «Зенит» в ближайшее время.

37-летний игрок играл в составе петербуржцев на протяжении четырёх лет (2012-2016).

«Халк буквально несколько дней назад продлил контракт с «Атлетико Минейро» до окончания 2026 года. Сейчас его возвращение в Россию маловероятно, но кто знает, что будет дальше? — приводит слова Феллегера Metaratings.ru.

Добавим, в текущем сезоне Халк в составе «Атлетико Минейро» принял участие в 40 играх, отличился 22 забитыми мячами и отдал пять ассистов. Будучи игроком «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

источник: Metaratings.ru
«Динамо» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч Кубка России 
Команды встретятся в Москве на домашней арене бело-голубых. 
09.08.2023 20:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мэр финского Тампере Куммола: Третьяк до сих пор мне друг
Ранее в Швеции высказались против возвращения российской сборной к международным стартам.
09.08.2023 19:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Серхи Роберто раскрыл главную цель «Барселоны» на ближайшее будущее 
В прошлом сезоне каталонский клуб выиграл Ла Лигу. 
09.08.2023 19:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игнатов: есть вопросики к тому, что «Спартак» пропустил четыре гола
«Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 5:4.
09.08.2023 19:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Оренбурге» рассказали о состоянии травмированного Воробьева
Нападающий повредил руку в матче с «Сочи».
09.08.2023 19:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Крылья Советов» – «Зенит»: гости вышли вперёд благодаря голу Сергеева
Форвард питерцев отличился на 50-й минуте.
09.08.2023 19:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» обыгрывает ЦСКА в гостях после первого тайма в матче Кубка России
«Факел» обыгрывает ЦСКА в гостях после первого тайма в матче Кубка России
Гости вышли вперед в начале встречи.
09.08.2023 19:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» играет вничью с «Крыльями Советом» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России
«Зенит» играет вничью с «Крыльями Советом» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России
Самарцы принимают питерскую команду на своём стадионе. 
09.08.2023 19:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» выбрал нового капитана на сезон-2023/2024
Капитанскую повязку в составе «пенсионеров» получил воспитанник клуба. 
09.08.2023 19:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.