В «Оренбурге» рассказали о состоянии травмированного Воробьева

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев повредил связки руки и выбыл на несколько недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного директора команды Дмитрия Андреева.

«Дмитрий Воробьев повредил связки и выбыл на три-пять недель», – сказал Андреев.

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев получил травму на 16-й минуте матча, когда во время голевой атаки он неудачно упал на газон и повредил руку, покинув поле на носилках.

Встреча между командами прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.