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Игнатов: есть вопросики к тому, что «Спартак» пропустил четыре гола

«Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 5:4.
09 августа 2023 19:54
автор: Александр Кожевников

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород».

«Хороший матч для зрителей, но к нам есть вопросики по четырём голам в наши ворота. Разберём и дальше будем играть намного лучше, думаю. Есть вопросики, имею в виду, что тренер что-то в раздевалке нам сказал? Нет. Нам есть над чем задуматься. Думаю, мы потеряли концентрацию в начале второго тайма, расслабились и пропустили.

У нас пока что получается неплохой сезон? Мы проделали хорошую работу на сборах, это выливается в хорошие матчи, в голы. И я тоже стараюсь быть молодцом», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:4.

«Спартак» возглавляет группу, набрав шесть очков из шести в двух встречах.

источник: «РБ-Спорт»
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