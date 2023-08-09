Игнатов: есть вопросики к тому, что «Спартак» пропустил четыре гола

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород».

«Хороший матч для зрителей, но к нам есть вопросики по четырём голам в наши ворота. Разберём и дальше будем играть намного лучше, думаю. Есть вопросики, имею в виду, что тренер что-то в раздевалке нам сказал? Нет. Нам есть над чем задуматься. Думаю, мы потеряли концентрацию в начале второго тайма, расслабились и пропустили.

У нас пока что получается неплохой сезон? Мы проделали хорошую работу на сборах, это выливается в хорошие матчи, в голы. И я тоже стараюсь быть молодцом», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:4.

«Спартак» возглавляет группу, набрав шесть очков из шести в двух встречах.