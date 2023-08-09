Серхи Роберто раскрыл главную цель «Барселоны» на ближайшее будущее 

Капитан и защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, какую цель будет преследовать команда в новом сезоне.

«Не буду лукавить. Победа «Барселоны» в Лиге чемпионов — наша главная цель. Несмотря на то что я уже осуществил многие мечты, возможность поднять этот трофей в роли капитана будет для меня особенным моментом», — приводит слова испанского игрока Mundo Deportivo.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании и завоевала Суперкубок страны. Сине-гранатовые вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе.