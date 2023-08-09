ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Серхи Роберто раскрыл главную цель «Барселоны» на ближайшее будущее 

В прошлом сезоне каталонский клуб выиграл Ла Лигу. 
09 августа 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

Капитан и защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, какую цель будет преследовать команда в новом сезоне.

«Не буду лукавить. Победа «Барселоны» в Лиге чемпионов — наша главная цель. Несмотря на то что я уже осуществил многие мечты, возможность поднять этот трофей в роли капитана будет для меня особенным моментом», — приводит слова испанского игрока Mundo Deportivo.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании и завоевала Суперкубок страны. Сине-гранатовые вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе.

источник: El Mundo Deportivo
Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов
Португалец стал автором единственного забитого мяча в прошедшей встрече. 
09.08.2023 20:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» удвоил преимущество в матче с ЦСКА
«Факел» удвоил преимущество в матче с ЦСКА
Воронежцы крушат одного из фаворитов Кубка на его поле.
09.08.2023 20:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч Кубка России 
Команды встретятся в Москве на домашней арене бело-голубых. 
09.08.2023 20:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мэр финского Тампере Куммола: Третьяк до сих пор мне друг
Ранее в Швеции высказались против возвращения российской сборной к международным стартам.
09.08.2023 19:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Игнатов: есть вопросики к тому, что «Спартак» пропустил четыре гола
«Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 5:4.
09.08.2023 19:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Оренбурге» рассказали о состоянии травмированного Воробьева
Нападающий повредил руку в матче с «Сочи».
09.08.2023 19:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Крылья Советов» – «Зенит»: гости вышли вперёд благодаря голу Сергеева
«Крылья Советов» – «Зенит»: гости вышли вперёд благодаря голу Сергеева
Форвард питерцев отличился на 50-й минуте.
09.08.2023 19:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Представитель Халка высказался о возможности футболиста вернуться в «Зенит»
Бразилец покинул стан сине-бело-голубых в 2016 году. 
09.08.2023 19:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Факел» обыгрывает ЦСКА в гостях после первого тайма в матче Кубка России
«Факел» обыгрывает ЦСКА в гостях после первого тайма в матче Кубка России
Гости вышли вперед в начале встречи.
09.08.2023 19:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.