Мэр финского Тампере Куммола: Третьяк до сих пор мне друг

Мэр финского города Тампере и почётный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола признался, что поддерживает общение с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

«Я не думаю, что это плохо, что какой-то контакт поддерживается. Третьяк до сих пор мне друг, и не он начал всё это. Мы общаемся в дни рождения и на Рождество», — цитирует Куммола финское издание Ilta-Sanomat.

Ранее стало известно, что в Швеции категорически против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Российские и белорусские хоккеисты отстранены с 2022 года.