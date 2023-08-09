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Мэр финского Тампере Куммола: Третьяк до сих пор мне друг

Ранее в Швеции высказались против возвращения российской сборной к международным стартам.
09 августа 2023 19:59
автор: Александр Кожевников

Мэр финского города Тампере и почётный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола признался, что поддерживает общение с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

«Я не думаю, что это плохо, что какой-то контакт поддерживается. Третьяк до сих пор мне друг, и не он начал всё это. Мы общаемся в дни рождения и на Рождество», — цитирует Куммола финское издание Ilta-Sanomat.

Ранее стало известно, что в Швеции категорически против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Российские и белорусские хоккеисты отстранены с 2022 года.

источник: Ilta-Sanomat
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