«Динамо» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч Кубка России 

Тренерские штабы «Динамо» и «Краснодара» определились со стартовыми составами команд на матч 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 9 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча – 20:45 мск.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Бессмертный, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Лесовой, Грулев, Гладышев.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

На старте розыгрыша Кубка России «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН» (1:1, пенальти - 3:4), а «Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:2).