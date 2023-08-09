Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов

Футболисты «Аль-Насра» стали финалистами Кубка арабских чемпионов.

Отметим, в полуфинале турнира «всемирный клуб» обыграл «Аль-Шорту» со счётом 1:0.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду отличился на 75-й минуте матча, реализовав 11-метровый удар, и тем самым вывел свой клуб в финал турнира.

Добавим, за трофей в финальном матче Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» поборется с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб».

Кубок арабских чемпионов

1/2 финала

«Аль-Шорта» – «Аль-Наср» – 0:1 (0:0)

Гол: – Роналду, 75 (пенальти).