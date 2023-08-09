«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России благодаря голу Сергеева 

«Зенит» на выезде нанёс поражение «Крыльям Советом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 1:0 в пользу питерской команды.

Единственный гол в прошедшей игре забил нападающий петербуржцев Иван Сергеев на 50-й минуте матча.

Таким образом, «Зенит» набирает шесть очков и занимает первое место в группе С Кубка России. «Крылья Советов» находятся на третьей строчке, не имея очков в своём активе.

Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: – Сергеев, 50.