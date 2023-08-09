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Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в групповом этапе Кубка России

Воронежцы преподнесли сенсацию в Москве.
Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в групповом этапе Кубка России
09 августа 2023 20:32
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

В матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России воронежский «Факел» на выезде нанес поражение ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Максим Максимов.

В итоге после двух туров все четыре команды в группе 1 набрали четыре очка.

Добавим, что кроме «Факела» и ЦСКА в квартете также выступают «Сочи» и «Оренбург».

Кубок России. Путь РПЛ
Групповой этап. 2-й тур
ЦСКА - «Факел» (Воронеж) - 0:2 (0:2)
Голы: Максимов, 15; 79.

источник: «Советский спорт»
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