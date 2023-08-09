Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в групповом этапе Кубка России

В матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России воронежский «Факел» на выезде нанес поражение ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Максим Максимов.

В итоге после двух туров все четыре команды в группе 1 набрали четыре очка.

Добавим, что кроме «Факела» и ЦСКА в квартете также выступают «Сочи» и «Оренбург».

Кубок России. Путь РПЛ

Групповой этап. 2-й тур

ЦСКА - «Факел» (Воронеж) - 0:2 (0:2)

Голы: Максимов, 15; 79.