Спортдиректор «Оренбурга» назвал «безобразной» первую победу команды под руководством Ярошика 

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о матче 2-го тура группового этапа Кубка России, в котором подопечные Иржи Ярошика обыграли «Сочи» со счётом 2:0.

Клуб добыл первую победу при руководстве чешского специалиста.

«Как оценю игру команды? Безобразно (смеётся). Победа должна была нам помочь психологически. Хорошо, что она свершилась. Надеюсь, она даст толчок. Победа важна, но нужно это развивать. Впереди огромная работа, есть материал, паззл, нужно его сложить красиво», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Добавим, после 2 туров Кубка России «Оренбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, имея в своём активе три очка. У остальных участников группы такое же количество очков.