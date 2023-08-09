Бывший российский арбитр Игорь Федотов заявил, что судья Сергей Чебан правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 83-й минуте матча Кубка России с «Крыльями Советов».

По ходу эпизода форвард самарцев Никита Салтыков упал в штрафной соперника после столкновения с защитником Ду Кейросом, однако Чебан не посчитал данный инцидент нарушением правил и согласился с работниками VAR.

«Чебан принял верное решение — продолжил игру Защитник «Зенита» поставил ногу на газон, а игрок «Крылья Советов» в него врезался. Правильное решение: продолжить игру», — написал Федотов в своем телеграм-канале.

Добавим, что очная встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил нападающий питерцев Иван Сергеев.