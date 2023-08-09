«Динамо» – «Краснодар»: Грулёв удвоил преимущество бело-голубых 

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Динамо» принимает на своём поле «Краснодар».

Отметим, на 35-й минуте встречи хозяева поля забили второй гол в ворота быков. Автором забитого мяча стал нападающий Вячеслав Грулёв. Ранее счёт на табло открыл полузащитник Даниил Фомин, реализовав пенальти.

Напомним, в 1-м туре Кубка России «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН» (1:1, пенальти - 3:4), а «Краснодар» потерпел поражение от «Спартака» (1:2).