«Динамо» – «Краснодар»: хавбек «быков» Ахметов не реализовал пенальти 

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Динамо» принимает на своём поле «Краснодар».

Отметим, что 45-й минуте встречи в ворота московской команды был назначен 11-метровый удар, который не смог реализовать полузащитник краснодарского клуба Ильзат Ахметов.

Счёт остался 2:1 в пользу бело-голубых.

Добавим, в 1-м туре Кубка России «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН» (1:1, пенальти - 3:4), а «Краснодар» потерпел поражение от «Спартака» (1:2).