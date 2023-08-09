«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в матче Кубка России

Завершился первый тайм матча 2-го группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром».

Отметим, команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу московского клуба.

В составе столичной команды забитыми мячами отличились полузащитник Даниил Фомин (31-я минута), который реализовал пенальти, и форвард Вячеслав Грулёв (35). За «быков» отличился хавбек Никита Кривцов (41).

На 45-й минуте встречи гости имели возможность сравнять счёт на табло, однако Ильзат Ахметов не смог реализовать 11-метровый удар.

Добавим, в 1-м туре Кубка России «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН» (1:1, пенальти - 3:4), а «Краснодар» потерпел поражение от «Спартака» (1:2).