ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семак оценил перспективы Коваленко получить игровое время в «Зените» в текущем сезоне

Ранее сообщалось, что питерский клуб может отправить 20-летнего футболиста в аренду. 
09 августа 2023 22:02
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Александра Коваленко, а также отреагировал на новость о том, что игрок может быть отправлен в аренду в ближайшее время.

«Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Вы видели, у нас 16-17 игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени», — приводит слова 47-летнего пресс-служба сине-бело-голубых.

Добавим, «Зенит» купил Коваленко у «Сочи» в прошедшее межсезонье. С тех пор за петербуржцев он провёл два матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с командой Сергея Семака рассчитан до лета 2028 года.

источник: ФК «Зенит»
Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  
Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  
Российский хавбек отличился, исполнив штрафной удар в компенсированное время ко второму тайму.
09.08.2023 22:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
Команды отправили в ворота друг друга по три мяча.
09.08.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд
«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд
Вячеслав Грулёв забил свой второй гол на 68-й минуте.
09.08.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Ахли» объявил о трансфере Франка Кессье из «Барселоны» 
Ивуариец присоединился к сине-гранатовым в прошлом году. 
09.08.2023 22:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: «быки» сравняли счёт в начале второго тайма 
«Динамо» – «Краснодар»: «быки» сравняли счёт в начале второго тайма 
Гол на свой счёт записал Дэвид Мозес.
09.08.2023 21:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в матче Кубка России
«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в матче Кубка России
Игра проходит на домашней арене бело-голубых в Москве.
09.08.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: хавбек «быков» Ахметов не реализовал пенальти 
Гости не смогли сравнять счёт в концовке первого тайма.
09.08.2023 21:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: гости сократили отставание на 41-й минуте 
Счёт стал 2:1 в пользу подопечных Марцела Лички.
09.08.2023 21:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: Грулёв удвоил преимущество бело-голубых 
Форвард московской команды отличился на 35-й минуте.
09.08.2023 21:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.