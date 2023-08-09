Семак оценил перспективы Коваленко получить игровое время в «Зените» в текущем сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Александра Коваленко, а также отреагировал на новость о том, что игрок может быть отправлен в аренду в ближайшее время.

«Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Вы видели, у нас 16-17 игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать? Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени», — приводит слова 47-летнего пресс-служба сине-бело-голубых.

Добавим, «Зенит» купил Коваленко у «Сочи» в прошедшее межсезонье. С тех пор за петербуржцев он провёл два матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с командой Сергея Семака рассчитан до лета 2028 года.