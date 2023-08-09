«Аль-Ахли» объявил о трансфере Франка Кессье из «Барселоны» 

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье перешёл в «Аль-Ахли». Об этом сообщает пресс-служба саудовской команды.

Отметим, условия и сроки соглашения сторон в данный момент не разглашаются.

Согласно информации испанских СМИ, сумма сделки по 26-летнему футболисту составила 12,5 миллионов евро.

Ранее аравийский клуб подписал Роберто Фирмино, Эдуарда Менди и Рияда Мареза.

Добавим, что Кессье выступал в составе «Барселоны» с июля 2022 года. Всего за команду Хави он сыграл 43 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.