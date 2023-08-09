«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Динамо» принимает на своём поле «Краснодар».

На 68-й минуте счёт на табло стал 3:2 в пользу команды Марцела Лички. В составе московского клуба дубль оформил Вячеслав Грулёв, который поразил ворота соперника дальним ударом.

Добавим, что на старте сезона в Кубке России обе команды потерпели поражения. «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН» (1:1, пенальти - 3:4). «Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:2).