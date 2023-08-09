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«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт

Команды отправили в ворота друг друга по три мяча.
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
09 августа 2023 22:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Динамо» принимает на своём поле «Краснодар».

Счёт снова стал равным после того, как нападающий «быков» Джон Кордоба смог переиграть вратаря и успешно исполнить пенальти на 77-й минуте.

В данный момент счёт на табло – 3:3.

Добавим, что на старте сезона в Кубке России обе команды потерпели поражения. «Динамо» в серии пенальти уступило «Пари НН» (1:1, пенальти - 3:4). «Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:2).

источник: «Советский спорт»
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