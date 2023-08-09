Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  

«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

В составе бело-голубых забитым мячом отличился Даниил Фомин (31-я минута), а нападающий Вячеслав Грулёв оформил дубль (35, 67). За краснодарский клуб голы забили Никита Кривцов (41), Мозес Кобнан (47) и Джон Кордоба (77).

Полузащитник москвичей Арсен Захарян забил победный гол своей команды на шестой добавленной минуте ко второму тайму, исполнив штрафной удар.

Добавим, в настоящее время «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы D Кубка России, набрав четыре очка после двух матчей. «Краснодар» располагается на четвертой строчке, не имея очков.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа D.

«Динамо» – «Краснодар» – 4:3 (2:1)

Голы: Фомин, 31 (пенальти). Грулёв 35, 67. Захарян, 90+6 – Кривцов, 41. Мозес, 47. Кордоба, 77 (пенальти).