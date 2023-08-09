ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  

Российский хавбек отличился, исполнив штрафной удар в компенсированное время ко второму тайму.
Гол Арсена Захаряна принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче Кубка России  
09 августа 2023 22:43
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Динамо»

«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

В составе бело-голубых забитым мячом отличился Даниил Фомин (31-я минута), а нападающий Вячеслав Грулёв оформил дубль (35, 67). За краснодарский клуб голы забили Никита Кривцов (41), Мозес Кобнан (47) и Джон Кордоба (77).

Полузащитник москвичей Арсен Захарян забил победный гол своей команды на шестой добавленной минуте ко второму тайму, исполнив штрафной удар.

Добавим, в настоящее время «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице группы D Кубка России, набрав четыре очка после двух матчей. «Краснодар» располагается на четвертой строчке, не имея очков.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа D.

«Динамо» – «Краснодар» – 4:3 (2:1)

Голы: Фомин, 31 (пенальти). Грулёв 35, 67. Захарян, 90+6 – Кривцов, 41. Мозес, 47. Кордоба, 77 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
«Динамо» – «Краснодар»: Кордоба забил гол с пенальти и сравнял счёт
Команды отправили в ворота друг друга по три мяча.
09.08.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд
«Динамо» – «Краснодар»: хозяева снова вышли вперёд
Вячеслав Грулёв забил свой второй гол на 68-й минуте.
09.08.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Ахли» объявил о трансфере Франка Кессье из «Барселоны» 
Ивуариец присоединился к сине-гранатовым в прошлом году. 
09.08.2023 22:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак оценил перспективы Коваленко получить игровое время в «Зените» в текущем сезоне
Ранее сообщалось, что питерский клуб может отправить 20-летнего футболиста в аренду. 
09.08.2023 22:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: «быки» сравняли счёт в начале второго тайма 
«Динамо» – «Краснодар»: «быки» сравняли счёт в начале второго тайма 
Гол на свой счёт записал Дэвид Мозес.
09.08.2023 21:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в матче Кубка России
«Динамо» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в матче Кубка России
Игра проходит на домашней арене бело-голубых в Москве.
09.08.2023 21:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: хавбек «быков» Ахметов не реализовал пенальти 
Гости не смогли сравнять счёт в концовке первого тайма.
09.08.2023 21:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: гости сократили отставание на 41-й минуте 
Счёт стал 2:1 в пользу подопечных Марцела Лички.
09.08.2023 21:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Краснодар»: Грулёв удвоил преимущество бело-голубых 
Форвард московской команды отличился на 35-й минуте.
09.08.2023 21:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.