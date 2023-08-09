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«Аль-Хиляль» с Малкомом вышел в финал Кубка арабских чемпионов

Бразилец помог своей команде в полуфинале обыграть «Аль-Шабаб».
09 августа 2023 23:10
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Шабабом» и пробился в финал Кубка арабских чемпионов.

Отметим, что полуфинальная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Эр-Рияда.

В составе победителей голы забили Мохамед Канно (9-я минута), Абдулла аль-Хамдан (90+5) и бывший форвард «Зенита» Малком, который отличился в дополнительное время ко второму тайму. За «Аль-Шабаб» забитым мячом отметился Густаво Куэльяр (57).

Добавим, в финале турнира «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Насром», за который выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кубок арабских чемпионов.

1/2 финала

«Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб» – 3:1 (2:0)

Голы: Канно, 9. Малком, 45+3. аль-Хамдан, 90+5 – Куэльяр, 57.

источник: «Советский спорт»
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