«Аль-Хиляль» с Малкомом вышел в финал Кубка арабских чемпионов

«Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Шабабом» и пробился в финал Кубка арабских чемпионов.

Отметим, что полуфинальная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Эр-Рияда.

В составе победителей голы забили Мохамед Канно (9-я минута), Абдулла аль-Хамдан (90+5) и бывший форвард «Зенита» Малком, который отличился в дополнительное время ко второму тайму. За «Аль-Шабаб» забитым мячом отметился Густаво Куэльяр (57).

Добавим, в финале турнира «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Насром», за который выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кубок арабских чемпионов.

1/2 финала

«Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб» – 3:1 (2:0)

Голы: Канно, 9. Малком, 45+3. аль-Хамдан, 90+5 – Куэльяр, 57.