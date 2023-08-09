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Мойсес Кайседо в ближайшее время может перейти в «Челси»

С 2021 года 21-летний игрок выступает за «Брайтон».
09 августа 2023 23:22
автор: Глеб Шевяков

«Челси» может закрыть сделку по трансферу хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо на этой неделе. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, руководство лондонского клуба рассчитывает, что эквадорский футболист присоединится к команде до начала нового сезона АПЛ и прилагает для этого все усилия. Сообщается, что «пенсионеры» готовы предложить за переход полузащитника более 100 миллионов евро.

Добавим, Кайседо играет в составе «Брайтона» с 2021 года. В прошедшем сезоне за «чаек» он отыграл 43 матча, забил один гол и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

источник: The Guardian
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