Мойсес Кайседо в ближайшее время может перейти в «Челси»

«Челси» может закрыть сделку по трансферу хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо на этой неделе. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, руководство лондонского клуба рассчитывает, что эквадорский футболист присоединится к команде до начала нового сезона АПЛ и прилагает для этого все усилия. Сообщается, что «пенсионеры» готовы предложить за переход полузащитника более 100 миллионов евро.

Добавим, Кайседо играет в составе «Брайтона» с 2021 года. В прошедшем сезоне за «чаек» он отыграл 43 матча, забил один гол и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.