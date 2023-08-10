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«ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара

Парижане хотят продать его за 150 млн евро.
10 августа 2023 08:19
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 августа, издание AS сообщает о том, что французский «Пари Сен-Жермен» желает выручить за бразильского форварда Неймара не меньше 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий желает покинуть «ПСЖ». Однако парижане не желают идти на финансовые уступки при его продаже. Действующий контракт Неймара рассчитан до середины 2025 года.

Отмечается, что «ПСЖ» может рассмотреть вариант с арендой бразильского форварда, но только в случае, если в соглашении будет опция об обязательном выкупе 31-летнего игрока через год.

В СМИ появлялись данные, что у бразильца есть варианты продолжить карьеру в АПЛ, МЛС или в Саудовской Аравии.

источник: AS
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