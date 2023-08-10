«Бенфика» сравнялась со «Спортингом» по количеству побед в Суперкубке Португалии

Чемпион Португалии лиссабонская «Бенфика» победила обладателя Кубка страны «Порту» в матче за Суперкубок. Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бенфики».

В составе победителей отличились Анхель ди Мария (61-я минута) и Петар Муса (68-я). Под занавес матча защитник «Порту» Пепе получил прямую красную карточку. «Порту» забил на 90+2-й минуте встречи, но после просмотра VAR мяч был отменён.

«Бенфика» в девятый раз в своей истории стала обладателем трофея и сравнялась по их количеству со «Спортингом». Рекордсменом является «Порту», клуб выигрывал Суперкубок 27 раз.