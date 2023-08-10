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«Ахмат» – «Балтика»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ

Игра пройдет в Грозном.
10 августа 2023 08:39
автор: Виталий Овсянников

10 августа в 20:00 (мск) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» сыграет дома против «Балтики».

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена». Главный арбитр встречи — Артур Федоров (Петрозаводск).

Посмотреть встречу «Ахмат» – «Балтика» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

В 1-м туре калининградский клуб одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:2. «Ахмат» начал свой путь в турнире с поражения от «Зенита» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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