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Стал известен соперник «Челси» по второму раунду Кубка английской лиги

«Синие» не попали в еврокубки и начнут свой путь в розыгрыше раньше.
10 августа 2023 08:48
автор: Александр Евграфов

«Челси» во втором раунде Кубка английской лиги встретится с «АФК Уимблдон». Это стало известно после жеребьевки, проведенной Английской футбольной лигой.

Участники турнира разделены по регионам «Север» - «Юг». Десять клубов английской премьер-лиги стартуют в розыгрыше со второго круга.

Еще восемь команд, которые принимают участие в еврокубках («Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Астон Вилла» и «Вест Хэм») вступят в борьбу с третьего раунда.

Матчи второго раунда состоятся на неделе 28 августа – 3 сентября. Последняя игра первого раунда между «КПР» и «Норвичем» запланирована на 16 августа.

источник: АПЛ
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