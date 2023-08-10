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Дебют Лионеля Месси в МЛС откладывается

Североамериканская лига перенесла матч «Интер Майами», который должен был стать дебютным для аргентинца.
10 августа 2023 09:00
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 августа, официальный сайт МЛС сообщает о том, что матч между «Интер Майами» и «Шарлотт», который должен был состояться 20 августа, перенесен.

Эта встреча должна была стать дебютной для Лионеля Месси в рамках регулярного чемпионата североамериканской лиги. Причина переноса в том, что обе команды вышли в четвертьфинал Кубка Лиг, где сыграют друг с другом 11 августа.

Таким образом, один из клубов выйдет в полуфинал, а значит гарантировано сыграет 19 августа либо в матче за бронзовые медали, либо в финале турнира. Соответственно одна из команд точно не сможет сыграть в регулярном чемпионате МЛС на следующий день.

Сообщается, что билеты, первоначально купленные на игру лиги 20 августа, будут действительны и на новую дату. Новая дата встречи пока не была объявлена.

источник: MLS
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