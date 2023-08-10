Килиан Мбаппе может пропустить старт сезона-2023/24

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе может пропустить матч первого тура Лиги 1, в котором действующие чемпионы Франции примут «Лорьян», сообщает ESPN.

По данным источника, из-за разногласий с руководством клуба футболист по-прежнему отстранен от тренировок с основным составом команды. Главный тренер парижан Луис Энрике уже попросил решить вопрос участия форварда в клубной жизни как можно быстрее.

Журналисты ESPN утверждают, что Мбаппе может пропустить все августовские игры «ПСЖ»: с «Тулузой» и «Лансом». Это также может быть сделано в качестве наказания и меры воздействия на француза.

Руководство «ПСЖ» продолжает оказывать давление на Мбаппе с целью вынудить его либо покинуть клуб этим летом, либо продлить соглашение с клубом на срок после 2024 года.

Сам Мбаппе ранее сообщил, что хотел бы уйти из команды в качестве свободного агента после 2024 года. Его главной целью является «Реал», но мадридский клуб не делал новых предложений. Единственным трансферным предложением этого лето стало предложение саудовского «Аль-Хиляля», которое Мбаппе отклонил.