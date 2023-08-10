ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Килиан Мбаппе может пропустить старт сезона-2023/24

Руководство «ПСЖ» и футболист по-прежнему не могут прийти к соглашению.
10 августа 2023 09:01
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе может пропустить матч первого тура Лиги 1, в котором действующие чемпионы Франции примут «Лорьян», сообщает ESPN.

По данным источника, из-за разногласий с руководством клуба футболист по-прежнему отстранен от тренировок с основным составом команды. Главный тренер парижан Луис Энрике уже попросил решить вопрос участия форварда в клубной жизни как можно быстрее.

Журналисты ESPN утверждают, что Мбаппе может пропустить все августовские игры «ПСЖ»: с «Тулузой» и «Лансом». Это также может быть сделано в качестве наказания и меры воздействия на француза.

Руководство «ПСЖ» продолжает оказывать давление на Мбаппе с целью вынудить его либо покинуть клуб этим летом, либо продлить соглашение с клубом на срок после 2024 года.

Сам Мбаппе ранее сообщил, что хотел бы уйти из команды в качестве свободного агента после 2024 года. Его главной целью является «Реал», но мадридский клуб не делал новых предложений. Единственным трансферным предложением этого лето стало предложение саудовского «Аль-Хиляля», которое Мбаппе отклонил.

источник: ESPN
Луис Энрике сообщил Неймару и ещё четырём игрокам «ПСЖ», что не рассчитывает на них
Бразилец был куплен французским клубом в 2017 году за рекордные 222 млн евро.
10.08.2023 09:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Вердер» не готов платить требуемые «Локомотивом» деньги за Тикнизяна
Возможна его аренда.
10.08.2023 09:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дебют Лионеля Месси в МЛС откладывается
Североамериканская лига перенесла матч «Интер Майами», который должен был стать дебютным для аргентинца.
10.08.2023 09:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стал известен соперник «Челси» по второму раунду Кубка английской лиги
«Синие» не попали в еврокубки и начнут свой путь в розыгрыше раньше.
10.08.2023 08:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ахмат» – «Балтика»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ
Игра пройдет в Грозном.
10.08.2023 08:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Бенфика» сравнялась со «Спортингом» по количеству побед в Суперкубке Португалии
У обеих команд по девять трофеев.
10.08.2023 08:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
«ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара
«ПСЖ» не готов идти на финансовые уступки при продаже Неймара
Парижане хотят продать его за 150 млн евро.
10.08.2023 08:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер пляжной сборной России оценил завоевание бронзы на Играх стран СНГ 
В матче за третье место россияне обыграл национальную команду Омана.  
09.08.2023 23:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гендир «Динамо» оценил шансы Захаряна уйти из клуба
Арсен может перебраться в Европу.
09.08.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.