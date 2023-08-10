«Вердер» не готов платить требуемые «Локомотивом» деньги за Тикнизяна

Сегодня, 10 августа, популярный спортивный обозреватель Грач Хачатрян сообщает в своих социальных сетях о том, что немецкий клуб «Вердер» не готов покупать Наира Тикнизяна у «Локомотива» за сумму, которую просят железнодорожники.

Согласно данным источника, бременский коллектив может взять 24-летнего российского защитника в аренду.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Тикнизяна в «Вердер» практически согласован, а клуб Бундеслиги заплатит за него примерно 4 млн евро.

В текущем сезоне Наир Тикнизян сыграл пять встреч за «Локомотив», в которых забил четыре гола. Текущее контрактное соглашение защитника с железнодорожниками рассчитано до середины 2026 года.