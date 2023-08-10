Луис Энрике сообщил Неймару и ещё четырём игрокам «ПСЖ», что не рассчитывает на них

Сегодня, 10 августа, RMC Sport сообщает о том, что пять игроков основы «ПСЖ» были поставлены в известность, что на них не рассчитывают в грядущем сезоне.

Согласно данным источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике вместе со спортивным директором Луишем Кампушем сообщили пяти футболистам о том, чтобы они искали себе новые клубы.

Данная информация была сказана форвардам Неймару и Уго Экитике, полузащитникам Марко Верратти и Ренату Саншешу, а также защитнику Хуану Бернату.

При этом ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» желает выручить за бразильского форварда Неймара не меньше 150 млн евро. У бразильца есть варианты продолжить карьеру в АПЛ, МЛС или в Саудовской Аравии.

Также стало известно, что Марко Верратти близок к трансферу в одну из команд Саудовской Про-лиги.