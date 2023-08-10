Игрок «Факела» Долгов объяснил, почему Вадим Евсеев смотрел матч с ЦСКА, сидя на стуле

24-летний российский футболист Александр Долгов, выступающий за воронежский «Факел» на позиции нападающего, объяснил, по какой причине наставник «огнеопасных» Вадим Евсеев наблюдал за игрой своих подопечных с ЦСКА, сидя на стуле.

Напомним, встреча 2-го тура группового этапа Кубка России закончилась неожиданной победой воронежского клуба со счётом 2:0.

«Почему Евсеев смотрел матч, сидя на стуле на бровке? Скамейка запасных расположена очень низко. Плохо видно, что происходит на поле. Видимо, поэтому принял решение поставить стул», — заявил Долгов в интервью изданию «Чемпионат».