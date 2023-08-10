В Буркина-Фасо прокомментировали возможное проведение товарищеского матча с Россией

Кадер Траоре, занимающий должность главы отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо, прокомментировал возможное проведение товарищеской игры со сборной России.

«Мы получили письмо от РФС с предложением сыграть товарищеский матч в сентябре этого года, но мы не дали окончательного ответа. В ближайшее время генеральный секретарь нашей федерации ознакомит с этим запросом президента и главного тренера сборной Буркина-Фасо. После того как обсудят все детали, решение будет принято», — цитирует Кадера Траоре издание Sport24.

Напомним, из-за политической ситуации в мире российская футбольная сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.