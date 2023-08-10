Магомед-Шапи Сулейманов признался, что скучал по «Краснодару»

23-летний российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий за «Краснодар» на позиции нападающего, заявил, что скучал по родному клубу.

Одновременно с этим он отметил, что в былые времена в составе «быков» была более серьезная конкуренция.

«Я скучал по «Краснодару». В матче с «Динамо» сыграл 90 минут — получил удовольствие. Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. Раньше здесь конкуренция была сильнее», — сказал Сулейманов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, российский форвард является воспитанником футбольной академии «Краснодара». За основной состав «быков» он играет с 2017 года. В сезоне-2021/22 был отдан в аренду в турецкий «Гиресунспор». Минувший сезон Сулейманов провёл в израильском «Хапоэле» Беэр-Шева, также на правах аренды.