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Член ЭСК РФС возглавил судейский департамент Грузинской футбольной федерации

Его называют одним из лучших арбитров ФИФА.
10 августа 2023 10:52
автор: Александр Евграфов

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) турок Джюнейт Чакыр возглавил судейский департамент Грузинской футбольной федерации (ГФФ), сообщается на официальном сайте организации.

Согласно сообщению организации турецкий специалист будет жить в Грузии.

«Вскоре мы сообщим о нововведениях, которые появятся с его приходом. Уверен, что опыт, накопленный им за годы работы арбитром на международной арене, будет полезен для развития этого направления в Грузии», - отметил генсек ГФФ Давид Муджири.

47-летний арбитр стал арбитром категории ФИФА в 2006 году и судил официальные матчи до 2022 года. Он работал на чемпионатах мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России, в частности судил полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии. С июля 2023 года Чакыр является одним из членов экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

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