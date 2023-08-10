Член ЭСК РФС возглавил судейский департамент Грузинской футбольной федерации

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) турок Джюнейт Чакыр возглавил судейский департамент Грузинской футбольной федерации (ГФФ), сообщается на официальном сайте организации.

Согласно сообщению организации турецкий специалист будет жить в Грузии.

«Вскоре мы сообщим о нововведениях, которые появятся с его приходом. Уверен, что опыт, накопленный им за годы работы арбитром на международной арене, будет полезен для развития этого направления в Грузии», - отметил генсек ГФФ Давид Муджири.

47-летний арбитр стал арбитром категории ФИФА в 2006 году и судил официальные матчи до 2022 года. Он работал на чемпионатах мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России, в частности судил полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии. С июля 2023 года Чакыр является одним из членов экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).