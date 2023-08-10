Личка: пытался дозвониться до Норманна, но он не ответил

46-летний чешский специалист Марцел Личка, занимающий пост главного тренера московского «Динамо», прокомментировал решение норвежского полузащитника Матиаса Норманна разорвать контракт с бело-голубыми и уехать из России.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что футболист решил расторгнуть соглашение с клубом из-за того, что в здание Москва-Сити врезались дроны.

«Он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение, и я нормально к этому отношусь. Я узнал о его решении через клуб. Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок. Потом мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — заявил Личка в интервью «РБ Спорт».

Добавим, Норманн выступал на правах аренды за «Динамо» с сентября 2022 года. Всего за столичный клуб он провёл 18 матчей и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.