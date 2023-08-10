Аллегри рассказал о состоянии травмированного Погба

Полузащитнику туринского «Ювентуса» Полю Погба потребуется еще около месяца для полного восстановления после трамы, сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

«Погба уже провёл полноценную тренировку с командой, сегодня он должен был восстановиться. Давайте посмотрим на его состояние завтра, он важен для нас. Думаю, что его восстановление займёт месяц. В любом случае он будет сначала выходить со скамейки запасных. Нужно быть уверенными, что колено больше не доставит ему проблем», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

В прошлом сезоне Погба провел за «Ювентус» лишь 10 матчей, пропустив большую часть сезона из-за травм. В одном из матчей он отметился результативной передачей.