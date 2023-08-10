ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Аллегри рассказал о состоянии травмированного Погба

Форвард пока не готов к полноценному вхождению в игру.
10 августа 2023 11:11
автор: Александр Евграфов

Полузащитнику туринского «Ювентуса» Полю Погба потребуется еще около месяца для полного восстановления после трамы, сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

«Погба уже провёл полноценную тренировку с командой, сегодня он должен был восстановиться. Давайте посмотрим на его состояние завтра, он важен для нас. Думаю, что его восстановление займёт месяц. В любом случае он будет сначала выходить со скамейки запасных. Нужно быть уверенными, что колено больше не доставит ему проблем», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

В прошлом сезоне Погба провел за «Ювентус» лишь 10 матчей, пропустив большую часть сезона из-за травм. В одном из матчей он отметился результативной передачей.

источник: Sky Sport Italia
Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России
Мнение сербского специалиста.
10.08.2023 11:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Личка: пытался дозвониться до Норманна, но он не ответил
Норвежский полузащитник решил расторгнуть контракт с «Динамо».
10.08.2023 10:58
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Член ЭСК РФС возглавил судейский департамент Грузинской футбольной федерации
Его называют одним из лучших арбитров ФИФА.
10.08.2023 10:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Магомед-Шапи Сулейманов признался, что скучал по «Краснодару»
Он вернулся в состав «быков» после аренды в израильский «Хапоэль» Беэр-Шева.
10.08.2023 10:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В Буркина-Фасо прокомментировали возможное проведение товарищеского матча с Россией
В Буркина-Фасо прокомментировали возможное проведение товарищеского матча с Россией
Встреча может состояться в сентябре 2023 года.
10.08.2023 10:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Игрок «Факела» Долгов объяснил, почему Вадим Евсеев смотрел матч с ЦСКА, сидя на стуле
Игра закончилась победой воронежского клуба со счетом 2:0.
10.08.2023 10:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Челси» отказался менять Лукаку на Влаховича
В Лондоне другие планы на форварда.
10.08.2023 09:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
Луис Энрике сообщил Неймару и ещё четырём игрокам «ПСЖ», что не рассчитывает на них
Бразилец был куплен французским клубом в 2017 году за рекордные 222 млн евро.
10.08.2023 09:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Вердер» не готов платить требуемые «Локомотивом» деньги за Тикнизяна
«Вердер» не готов платить требуемые «Локомотивом» деньги за Тикнизяна
Возможна его аренда.
10.08.2023 09:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.