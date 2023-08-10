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Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России

Мнение сербского специалиста.
Божович назвал «Спартак» лучшим клубом России
10 августа 2023 11:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Экс-наставник ряда российских клубов Миодраг Божович назвал московский «Спартак» лучшим клубом России.

Сербский главный тренер жалеет о том, что не смог поработать с этой командой.

«Когда меня звали в «Спартак»? Где-то в 2015-м, после «Ростова». Почему не договорились — не знаю. Причин много. Когда-нибудь об этом в книге напишу. Жалею, что не возглавил «Спартак». Это самый лучший клуб страны! «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков «Спартака» больше, это народная команда», — цитирует Миодрага Божовича издание «Спорт-экспресс».

Ранее сербский специалист возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

источник: «Спорт-Экспресс»
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