Спортивный директор «Оренбурга»: пытаемся договориться с ЦСКА об аренде Гайча

24-летний нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург» на правах аренды.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщает спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», - заявил спортивный директор «Оренбурга» в интервью Sport24.

Адольфо Гайч является игроком ЦСКА с августа 2020 года, однако так и не сумел стать основным форвардом армейцев. Он уезжал в аренду в итальянские «Беневенто» и «Верону», а также в испанскую «Уэску».