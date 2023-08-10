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Спортивный директор «Оренбурга»: пытаемся договориться с ЦСКА об аренде Гайча

Аргентинский форвард столичных армейцев может сменить клубную прописку.
Спортивный директор «Оренбурга»: пытаемся договориться с ЦСКА об аренде Гайча
10 августа 2023 11:49
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

24-летний нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Оренбург» на правах аренды.

Об этом сегодня, 10 августа, сообщает спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев.

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», - заявил спортивный директор «Оренбурга» в интервью Sport24.

Адольфо Гайч является игроком ЦСКА с августа 2020 года, однако так и не сумел стать основным форвардом армейцев. Он уезжал в аренду в итальянские «Беневенто» и «Верону», а также в испанскую «Уэску».

источник: Sport24.ru
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