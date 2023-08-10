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Нападающий «Пари НН» Сулейманов рассказал о предложениях от других клубов

Футболист является воспитанником «Локомотива».
10 августа 2023 12:40
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Ранее агент 23-летнего футболиста заявил, что в услугах его клиента заинтересован «Газиантеп».

«Конкрeтные предложения есть, оно нe одно. Но все вопросы к моeму агенту, он всё знает. Не могу сказать, что перeрос уровень чемпионата — здесь тaкие звёзды играют. У меня просто получaется, дай бог, чтобы всё тaк же и дальше шло и я станoвился чуточку сильнее», — приводят «РИА Новости» слова Сулейманова.

Добавим, что Тимур провел в текущем сезоне пять матчей, в которых забил два мяча. Агент футболиста заявил, что наставник «Пари НН» Сергей Юран не рассчитывает на футболиста.

источник: «РИА Новости»
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