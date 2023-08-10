«Бавария» достигла договоренности с «Тоттенхэмом» о переходе Гарри Кейна

Сегодня, 10 августа, издание The Athletic сообщает о том, что мюнхенская «Бавария» договорилась с лондонским «Тоттенхэмом» о трансфере английского форварда Гарри Кейна.

Согласно данным источника, клуб Бундеслиги сделал «шпорам» предложение на сумму более 100 млн евро. В итоге лондонцы согласились продать своего лидера, чьей контрактное соглашение рассчитано до середины 2024 года.

При этом сам Гарри Кейн еще не принял окончательного решения, и сейчас все будет зависеть только от него.

Добавим, что 30-летний нападающий является воспитанником академии «Тоттенхэма». Всего за «шпор» он провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.