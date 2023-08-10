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Форвард «Факела» Ивахнов: ЦСКА в этом году может стать чемпионом

Вчера, 9 августа, воронежцам удалось победить столичных армейцев в Кубке России.
10 августа 2023 13:00
автор: Виталий Овсянников

20-летний российский футболист Матвей Ивахнов, выступающий за воронежский «Факел» на позиции нападающего, поделился впечатлениями после победу своего клуба над ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

Несмотря на то, что его команде удалось победить московских армейцев, он считает, что в текущем сезоне красно-синим удастся выиграть конкуренцию у «Зенита» и стать чемпионами.

«В ЦСКА одна из самых дисциплинированных команд в России. Плюс у них стабильная оборона и хорошие нападающие», — цитирует Матвея Ивахнова издание «РБ Спорт».

По итогам первых трёх туров нового сезона РПЛ красно-синие с шестью очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

источник: «РБ-Спорт»
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