Левников станет главным арбитром матча «Урал» – «Спартак»

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Дмитрий Ермаков. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Роман Галимов и Валерий Данченко. Матч состоится в Екатеринбурге 11 августа.

Назначения на другие матчи следующие.

12 августа.

«Оренбург» – «Краснодар»: главный судья – Василий Казарцев, ассистенты – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; VAR – Артур Фёдоров, Валентин Мурашов.

«Ростов» – «Рубин»: главный судья – Алексей Сухой, ассистенты – Александр Богданов, Арам Петросян; VAR – Евгений Турбин, Сергей Чебан.

13 августа.

«Динамо» – «Балтика»: главный судья – Владимир Москалёв, ассистенты – Алексей Лунев, Егор Болховитин, VAR – Артём Любимов, Андрей Веретешкин.

«Зенит» – «Факел»: главный судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков, VAR – Евгений Кукуляк, Дмитрий Чельцов.

ЦСКА – «Сочи»: главный судья – Артём Чистяков, ассистенты – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; VAR – Евгений Буланов, Денис Березнов.

14 августа.

«Пари НН» – «Ахмат»: главный судья – Виталий Мешков, ассистенты – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; VAR – Сергей Карасёв, Николай Волошин.