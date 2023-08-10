Олусегун высказался о поражении «Краснодара» от «Динамо» в матче Кубка России

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал игру «быков» в матче Кубка России с «Динамо».

Встреча 2-го тура группового этапа завершилась со счетом 4:3 в пользу московской команды.

«Я правда не знаю, что случилось на последних минутах с «Динамо», но думаю, что это была индивидуальная ошибка. Нам надо работать над этим. Но уже надо думать о следующей игре», — приводит «Чемпионат» слова Олусегуна.

После двух туров «Краснодар» занимает последнее место в группе D, не набрав очков. Ранее «быки» уступили «Спартаку» (1:2).