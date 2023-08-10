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Олег Шатов приостановил футбольную карьеру и начал обучение на тренера

На его счету 28 матчей за сборную России.
Олег Шатов приостановил футбольную карьеру и начал обучение на тренера
10 августа 2023 13:28
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Урал»

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», заявил, что полузащитник екатеринбургской команды Олег Шатов решил приостановить карьеру футболиста и начал учиться на тренера.

33-летний футболист связан контрактным соглашением с уральцами, которое действует до лета 2024 года.

«Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне российский полузащитник сыграл всего пять матчей за «Урал» из-за различных травм. В текущем чемпионате ему так и не удалось появиться на поле. На счету Олега Шатова 28 матчей за сборную России, в которых он забил два гола.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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