«Бешикташ» сделал выгодное предложение полузащитнику «Марселя» Малиновскому

«Бешикташ» планирует подписать контракт с хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб уже сделал выгодное предложение 30-летнему футболисту. Малиновский пока не дал на него ответа.

Отмечается, что приоритетом украинца для продолжения карьеры являются чемпионат Италии и Англии. В услугах Малиновского заинтересован «Торино». Контракт полузащитника с »Марселем» рассчитано до 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Малиновский провел 23 матча, в которых забил два гола.