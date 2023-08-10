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«Бешикташ» сделал выгодное предложение полузащитнику «Марселя» Малиновскому

Футболист перешел во французский клуб из «Аталанты» за 10 млн евро в январе.
10 августа 2023 13:45
автор: Александр Поволоцкий

«Бешикташ» планирует подписать контракт с хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб уже сделал выгодное предложение 30-летнему футболисту. Малиновский пока не дал на него ответа.

Отмечается, что приоритетом украинца для продолжения карьеры являются чемпионат Италии и Англии. В услугах Малиновского заинтересован «Торино». Контракт полузащитника с »Марселем» рассчитано до 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Малиновский провел 23 матча, в которых забил два гола.

источник: «Советский спорт»
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