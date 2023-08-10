В «Урале» назвал причину приостановки карьеры Шатова

«Урал» в соцсетях рассказал о причинах приостановки карьеры полузащитника команды Олега Шатова.

Пресс-служба клуба из Екатеринбурга заявила, что 33-летнему футболисту мешает вернуться на поле хроническая травма.

«Желаем Олегу Шатову успехов в учёбе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской», — говорится в тексте заявления клуба.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов потратит свободное время на образование. Футболист пошел учиться на тренера.

Напомним, в прошлом сезоне Олег принял участие в пяти матчах и провёл на поле в сумме 139 минут, но не отметился результативными действиями.