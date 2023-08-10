Клуб Хабиба Нурмагомедова выиграл любительский кубок Дагестана

Клуб The Eagles, основанный бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, выиграл Кубок Денеб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дагестана, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В соревнованиях участвовали 72 команды. В финале команда The Еagles из Махачкалы обыграла клуб «Бахру-Када» из села Гурбуки со счетом 4:2.

Любительская лига формата 8х8 в Дагестане существует с 2011 года, сейчас в этой ЛФЛ есть три уровня - премьер-лига, первая лига и вторая лига, которая делится на зону А и зону Б.

Помимо финала Кубка, прошёл матч дружбы между мамами футболистов из Дагестана и «Футбольными мамами» из нескольких российских городов.