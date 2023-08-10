Защитник «Факела» Брызгалов заявил, что получил повреждение в матче с ЦСКА

30-летний российский футболист Сергей Брызгалов, выступающий за «Факел» на позиции защитника, рассказал о причинах своей замены в первой половине встречи 2-го тура группового этапа Кубка России с ЦСКА.

Игра завершилась неожиданной победой воронежского клуба со счетом 2:0.

«Замена в первом тайме связана с тем, что я получил повреждение в подкате. Надеюсь, ничего страшного. Будет обследование, которое даст заключение, на сколько я выбыл. Надеюсь, что ничего страшного», — заявил Брызгалов в интервью изданию «Чемпионат».