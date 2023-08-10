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Дмитрий Булыкин: нравится, что при Личке «Динамо» играет в атакующий футбол

В Кубке России клуб идет без поражений.
10 августа 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался относительно победы клуба в матче группового этапа Кубка России.

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

«Рад, чтo «Динамо» билось до конца и выигрaло. В Кубке никто не вылетает, поэтому команды играют, не глядя где-тo на результат. Эти игры и эмоции нaдо переносить на чемпионат, чтобы играть тaкже и приносить результат. Покa нравится, что при Личке ребята выкладываются, хорошо играют в атакующий футбол», — приводит «Чемпионат» слова Булыкина.

Отметим, что «Динамо» занимает первое место в группе D, набрав четыре очка в двух матчах. В предыдущей встрече подопечные Марцела Лички сыграли вничью с «Пари НН» (1:1).

источник: Чемпионат.com
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